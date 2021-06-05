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Світоліна вилетіла з Ролан Гаррос, поступившись у третьому колі

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Париж, Субота 05 червня 2021 14:54
Світоліна вилетіла з Ролан Гаррос, поступившись у третьому колі Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/JJlovesTennis)
Автор: Роман Тверденко

Еліна Світоліна завершила виступи на Ролан Гаррос. У третьому колі турніру українка поступилася у двох сетах чешці Барборі Крейчиковій.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Еліна в цілому серйозно боролася в кожному геймі, але чеська суперниця, найчастіше, була готова до передбачуваних ударів Світоліної і добре на них відповідала.

Українка взяла п'ять геймів за два сети, але при цьому матч тривав 1 годину і 39 хвилин, оскільки в багатьох геймах було багато розіграшів.

За підсумком Ролан Гаррос Світоліна залишається на 6-й сходинці в рейтингу WTA. Їй загрожує опуститися тільки на 7-у позицію, якщо Серена Вільямс виграє Ролан Гаррос. Інші потенційні претендентки на підвищення в рейтингу і зміщення Світоліної нижче вже покинули турнір. Також Еліна заробила близько 126 тисяч євро.

Сьогодні свій матч зіграє ще Марта Костюк. Вона проведе гру проти росіянки Варвари Грачової. Матч розпочнеться не раніше 15:30 за київським часом.

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