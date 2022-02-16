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Свитолина выиграла стартовый поединок на соревнованиях WTA-500 в Дубае

Автор: Анна Полисученко

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала в первом круге основной сетки турнира WTA-500 в Дубае. Первый поединок закончился выиграшем лидера украинского женского тенниса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт турнира.

Свитолина, которая получила десятый номер посева, уверенно выиграла матч первого круга на турнире WTA серии 500 в Дубае. В двух сетах она победила представительницу Египта Шериф Майяр - 6:2, 6:3.

В активе Свитолиной 4 из 11 реализованных брейкпойнтов при 4-х двойных ошибках.

В следующем круге украинка встретится с швейцаркой Жиль Белен Тайхманн, которая занимает 35 место в WTA.

Свитолина дважды брала титул в Дубае (2017 и 2018).

Ранее мы писали, что Свитолина сохранила позиции в рейтинге WTA – еще 2 украинки в первой "сотне".

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Теннис