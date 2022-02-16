Свитолина выиграла стартовый поединок на соревнованиях WTA-500 в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала в первом круге основной сетки турнира WTA-500 в Дубае. Первый поединок закончился выиграшем лидера украинского женского тенниса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт турнира.
Свитолина, которая получила десятый номер посева, уверенно выиграла матч первого круга на турнире WTA серии 500 в Дубае. В двух сетах она победила представительницу Египта Шериф Майяр - 6:2, 6:3.
В активе Свитолиной 4 из 11 реализованных брейкпойнтов при 4-х двойных ошибках.
В следующем круге украинка встретится с швейцаркой Жиль Белен Тайхманн, которая занимает 35 место в WTA.
Свитолина дважды брала титул в Дубае (2017 и 2018).
Ранее мы писали, что Свитолина сохранила позиции в рейтинге WTA – еще 2 украинки в первой "сотне".