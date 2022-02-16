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Світоліна виграла стартовий поєдинок на змаганнях WTA-500 в Дубаї

Автор: Анна Полисученко

Українська тенісистка Еліна Світоліна стартувала в першому колі основної сітки турніру WTA-500 в Дубаї. Перший поєдинок закінчився перемогою лідера українського жіночого тенісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт турніру.

Світоліна, яка отримала десятий номер посіву, впевнено виграла матч першого кола на турнірі WTA серії 500 в Дубаї. У двох сетах вона перемогла представницю Єгипту Шериф Майяр - 6:2, 6:3.

В активі Світоліної 4 з 11 реалізованих брейкпойнтів при 4-х подвійних помилках.

У наступному колі українка зустрінеться з швейцаркою Жиль Белен Тайхманн, яка займає 35 місце в WTA.

Світоліна двічі брала титул в Дубаї (2017 і 2018).

Раніше ми писали, що Світоліна зберегла позиції в рейтингу WTA - ще 2 українки в першій "сотні".

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