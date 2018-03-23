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Свитолина выиграла стартовый поединок на Miami Open

НовостиСпорт    23.03.2018 - 18:48
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/MiamiOpen)
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/MiamiOpen)

Первая ракетка Украины во втором круге обыграла представительницу Японии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге WTA турнира Miami Open обыграла 22 ракетку мира Наоми Осаку из Японии - 6:4, 6:2. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Матч продолжался 1 час и 23 минуты. За это время украинка выполнила 5 подач навылет, 1 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 4 брейк-поинта. В свою очередь ее соперница сделала 2 эйса, такое же количество двойных ошибок, а также выиграла 1 гейм на приеме.

Ранее Свитолина и Осака сыграли четыре очных матча. Теперь счет в личных встречах 3-2 в пользу украинки.

Интересно, что до матча со Свитолиной победная серия Осаки составляла восемь матчей.

В третьем раунде турнира 4 ракетка мира встретится с победительницей пары между представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (WTA 26) и немкой Андреа Петкович (WTA 111).

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Теги публикации: Майами, Элина Свитолина, соревнования  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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