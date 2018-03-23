Свитолина выиграла стартовый поединок на Miami Open

Первая ракетка Украины во втором круге обыграла представительницу Японии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге WTA турнира Miami Open обыграла 22 ракетку мира Наоми Осаку из Японии - 6:4, 6:2. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Eli-minator!



Svitolina wins her second straight meeting this year against Osaka 6-4, 6-2. #MiamiOpen pic.twitter.com/Vhpv63vsnm — Miami Open (@MiamiOpen) March 23, 2018

Матч продолжался 1 час и 23 минуты. За это время украинка выполнила 5 подач навылет, 1 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 4 брейк-поинта. В свою очередь ее соперница сделала 2 эйса, такое же количество двойных ошибок, а также выиграла 1 гейм на приеме.

Ранее Свитолина и Осака сыграли четыре очных матча. Теперь счет в личных встречах 3-2 в пользу украинки.

Интересно, что до матча со Свитолиной победная серия Осаки составляла восемь матчей.

В третьем раунде турнира 4 ракетка мира встретится с победительницей пары между представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (WTA 26) и немкой Андреа Петкович (WTA 111).