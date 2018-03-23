Світоліна виграла стартовий поєдинок на Miami Open

Перша ракетка України у другому колі обіграла представницю Японії

Перша ракетка України Еліна Світоліна у другому колі WTA турніру Miami Open обіграла 22 ракетку світу Наомі Осаку з Японії - 6:4, 6:2. Про це повідомляється на сайті змагань.

Eli-minator!



Svitolina wins her second straight meeting this year against Osaka 6-4, 6-2. #MiamiOpen pic.twitter.com/Vhpv63vsnm — Miami Open (@MiamiOpen) March 23, 2018

Матч тривав 1 годину і 23 хвилини. За цей час українка виконала 5 подач навиліт, 1 раз помилилася при введенні м'яча в гру і реалізувала 4 брейк-поінт. У свою чергу її суперниця зробила 2 ейси, така ж кількість подвійних помилок, а також виграла 1 гейм на прийомі.

Раніше Світоліна і Осака зіграли чотири очних матчі. Тепер рахунок в особистих зустрічах 3-2 на користь українки.

Цікаво, що до матчу з Світоліной переможна серія Осаки становила вісім матчів.

У третьому раунді турніру 4 ракетка світу зустрінеться з переможницею пари між представницею Австралії Дариною Гавриловою (WTA 26) і німкенею Андреа Петкович (WTA 111).