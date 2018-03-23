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Світоліна виграла стартовий поєдинок на Miami Open

НовиниСпорт    23.03.2018 - 18:48
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/MiamiOpen)
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/MiamiOpen)

Перша ракетка України у другому колі обіграла представницю Японії

Перша ракетка України Еліна Світоліна у другому колі WTA турніру Miami Open обіграла 22 ракетку світу Наомі Осаку з Японії - 6:4, 6:2. Про це повідомляється на сайті змагань.

Матч тривав 1 годину і 23 хвилини. За цей час українка виконала 5 подач навиліт, 1 раз помилилася при введенні м'яча в гру і реалізувала 4 брейк-поінт. У свою чергу її суперниця зробила 2 ейси, така ж кількість подвійних помилок, а також виграла 1 гейм на прийомі.

Раніше Світоліна і Осака зіграли чотири очних матчі. Тепер рахунок в особистих зустрічах 3-2 на користь українки.

Цікаво, що до матчу з Світоліной переможна серія Осаки становила вісім матчів.

У третьому раунді турніру 4 ракетка світу зустрінеться з переможницею пари між представницею Австралії Дариною Гавриловою (WTA 26) і німкенею Андреа Петкович (WTA 111).

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Теги публікації: Майами, Элина Свитолина, соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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