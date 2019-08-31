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Світоліна вибила Ястремську в матчі за вихід у четверте коло US Open

Новини » Спорт    31.08.2019 - 09:58
Світоліна вибила Ястремську в матчі за вихід у четверте коло US Open
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

В ніч з п'ятниці на суботу відбулося українське дербі

Перша і друга ракетки України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська в ніч на суботу, 31 серпня, зійшлися в протистоянні у рамках 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату США (US Open). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Зустріч двох представниць Одеси завершилась впевненою перемогою 5 у світовій класифікації Світоліної над 32 номер світового рейтингу Ястремської. Поєдинок тривав всього лише 55 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:0.

На стадії 1/8 фіналу Еліна тепер буде протистояти американці Медісон Кіз, яка вночі також у двох сетах розібралася з співвітчизницею Софією Кенін. Матч Світоліной проти Кіз відбудеться завтра, 1 вересня.

Зазначимо, що 24-річна українка третій рік поспіль виступить у четвертому колі US Open.

Раніше Світоліна двічі брала верх в матчах з землячками в основній сітці "Великих шоломів" (Grand Slam). У 2018 році вона обіграла Марту Костюк на Відкритому чемпіонаті Австралії, а в нинішньому на відмові через проблеми зі здоров'ям пройшла Катерину Козлову на Відкритому чемпіонаті Франції (Roland Garros).

Нагадаємо, 19-річна Ястремська стала другою ракеткою України, обійшовши Лесю Цуренко в рейтингу WTA за підсумками Вімблдону.

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