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Світоліна втрималася в топ-30 світового рейтингу, Ястремська злетіла вгору

Фото: Даяна Ястремська здобула титул у Гродзиську-Мазовецькому (facebook.com/PZTofficial)
Автор: Антон Федорців

Титулована тенісистка Еліна Світоліна зберегла статус першої ракетки України. Чотири її співвітчизниці залишилися у першій сотні класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

28-річна українка в оновленому рейтингу втрималася на 26-й сходинці. Свої позиції також зберегли Ангеліна Калініна (28-ме місце) та Марта Костюк (32-ге).

Натомість прогресу досягли інші вітчизняні тенісистки. Досвідчена Леся Цуренко піднялася вгору на три позиції (42-га сходинка), а Катерина Байндль – на три (85-та). Найбільший же поступ упродовж тижня продемонструвала Даяна Ястремська. Одеситка виграла "челленджер" у Польщі та злетіла на 37 позицій.

23-річна професіоналка вийшла на 112-те місце. Ястремській вдалося обійти й співвітчизницю Дарію Снігур. Молода киянка піднялася на дві сходинки та опинилася на 125-му місці. Також у другій сотні залишилася Катаріна Завацька (188-ме місце).

Тим часом у топ-десятці рейтингу WTA змін не відбулося. Першою ракеткою світу залишається Іга Свьонтек. Полька випереджає Аріну Сабаленко з Білорусі та американку Джессіку Пегулу. П'ятірку найкращих доповнили Єлена Рибакіна з Казахстану та туніска Онс Жабер.

До слова, раніше Ястремська здобула перший титул за чотири роки.

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Марта КостюкДаяна ЯстремськаТеннисЭлина Свитолина