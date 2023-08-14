Світоліна втрималася в топ-30 світового рейтингу, Ястремська злетіла вгору

28-річна українка в оновленому рейтингу втрималася на 26-й сходинці. Свої позиції також зберегли Ангеліна Калініна (28-ме місце) та Марта Костюк (32-ге).

Натомість прогресу досягли інші вітчизняні тенісистки. Досвідчена Леся Цуренко піднялася вгору на три позиції (42-га сходинка), а Катерина Байндль – на три (85-та). Найбільший же поступ упродовж тижня продемонструвала Даяна Ястремська. Одеситка виграла "челленджер" у Польщі та злетіла на 37 позицій.

23-річна професіоналка вийшла на 112-те місце. Ястремській вдалося обійти й співвітчизницю Дарію Снігур. Молода киянка піднялася на дві сходинки та опинилася на 125-му місці. Також у другій сотні залишилася Катаріна Завацька (188-ме місце).

Тим часом у топ-десятці рейтингу WTA змін не відбулося. Першою ракеткою світу залишається Іга Свьонтек. Полька випереджає Аріну Сабаленко з Білорусі та американку Джессіку Пегулу. П'ятірку найкращих доповнили Єлена Рибакіна з Казахстану та туніска Онс Жабер.