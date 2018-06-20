Свитолина впервые вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Украинская теннисистка обыграла француженку Корне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина справилась с француженкой Ализе Корне со счетом 6:4, 6:2 во втором круге турнира серии WTA Premier в английском Бирмингеме. Об этом сообщается в Twitter Женской теннисной ассоциации (WTA).

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. За это время украинка, занимающая пятое место в рейтинге WТА, обошлась без подач навылет, допустила 3 двойные ошибки, отыграла все 5 брейк-пойнтов и выиграла 3 гейма на подаче оппонентки. Корне сделала по 2 эйса и двойных.

Для Свитолиной это десятая победа в туре на траве в одиночном разряде. Элина впервые в карьере будет выступать в 1/4 финала на соревнованиях в Бирмингеме.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с победительницей встречи между румынкой Михаэлой Бузэрнеску (WTA 30) и хорваткой Петрой Мартич (WTA 45).

Напомним, ранее вторая ракетка Украины Леся Цуренко успешно преодолела первый круг травяного турнира в Бирмингеме.