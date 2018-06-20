Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Свитолина впервые вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

НовостиСпорт    20.06.2018 - 19:10
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/BritishTennis)
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/BritishTennis)

Украинская теннисистка обыграла француженку Корне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина справилась с француженкой Ализе Корне со счетом 6:4, 6:2 во втором круге турнира серии WTA Premier в английском Бирмингеме. Об этом сообщается в Twitter Женской теннисной ассоциации (WTA).

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. За это время украинка, занимающая пятое место в рейтинге WТА, обошлась без подач навылет, допустила 3 двойные ошибки, отыграла все 5 брейк-пойнтов и выиграла 3 гейма на подаче оппонентки. Корне сделала по 2 эйса и двойных.

Для Свитолиной это десятая победа в туре на траве в одиночном разряде. Элина впервые в карьере будет выступать в 1/4 финала на соревнованиях в Бирмингеме.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с победительницей встречи между румынкой Михаэлой Бузэрнеску (WTA 30) и хорваткой Петрой Мартич (WTA 45). 

Напомним, ранее вторая ракетка Украины Леся Цуренко успешно преодолела первый круг травяного турнира в Бирмингеме.

Свитолина с победы стартовала на своем первом травяном турнире сезона Свитолина не выступит на турнире WTA в Москве
Теги публикации: Теннис, Элина Свитолина, соревнования  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь