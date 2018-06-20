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Світоліна вперше вийшла у чвертьфінал турніру в Бірмінгемі

НовиниСпорт    20.06.2018 - 19:10
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/BritishTennis)
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/BritishTennis)

Українська тенісистка обіграла француженку Корне

Перша ракетка України Еліна Світоліна впоралася з француженкою Алізе Корне з рахунком 6:4, 6:2 у другому колі турніру серії WTA Premier в англійському Бірмінгемі. Про це повідомляється в Twitter Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Тенісистки провели на корті 1 годину 21 хвилину. За цей час українка, що займає п'яте місце в рейтингу WТА, обійшлася без подач навиліт, допустила 3 ​​подвійні помилки, відіграла всі 5 брейк-пойнтів і виграла 3 гейми на подачі опонентки. Корне зробила по 2 ейси і подвійних.

Для Світоліної це десята перемога в турі на траві в одиночному розряді. Крім того, Еліна вперше в кар'єрі буде виступати в 1/4 фіналу на змаганнях в Бірмінгемі.

За вихід до півфіналу Світоліна посперечається з переможницею зустрічі між румункою Міхаелою Бузернеску (WTA 30) і хорваткою Петрою Мартіч (WTA 45). 

Нагадаємо, раніше друга ракетка України Леся Цуренко успішно подолала перше коло трав'яного турніру в Бірмінгемі.

Світоліна з перемоги стартувала на своєму першому трав'яному турнірі сезону Світоліна не виступить на турнірі WTA в Москві
Теги публікації: Теннис, Элина Свитолина, соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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