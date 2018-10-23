Свитолина одержала вторую победу подряд на Итоговом турнире в Сингапуре

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/HKTennisOpen)

Свитолина добыла вторую победу в Сингапуре, возглавив группу

Первая ракетка Украины Элина Свитолина 23 октября добыла вторую свою победу подряд на Итоговом турнире, который проходит в Сингапуре, переиграв представительницу Чехии Каролину Плишкову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Isport.

Свитолина в трех сетах в двухчасовом противостоянии обыграла Плишкову 6:3, 2:6, 6:3.

В первом сете Свитолина отыграла 6 брейк-пойнтов, но и сама только с пятой попытки подала на гейм. После этого был затяжной гейм на подаче Плишковой, в котором украинка не реализовала два брейк-пойнта. Потом Свитолина "под ноль" выиграла свой гейм и сделала брейк, благодаря которому и выиграла сет. В итоге за сет Свитолина отыграла 8 брейк-пойнтов, тогда как Плишкова два из трех.

Во втором сете теннисистки брали свои подачи, пока Плишкова не перехватила инициативу и не выиграла 4 гейма подряд, с первой же попытки подав на сет. Позже Свитолина сделала два брейка и повела 4:0.

Как отмечается, несмотря на то, что следующие свои две подачи Свитолина проиграла, она сделала еще два брейка и с третьего раза реализовала матч-пойнт.

В последнем туре она сыграет с Каролин Возняцки, которая обыграла Петру Квитову. Если Плишкова обыграет Квитову, а Свитолина проиграет Возняцки в последнем туре, то две полуфиналистки между тремя теннисистками определятся по дополнительным показателям.

Напомним, 11 октября Элина Свитолина обыграла 125 номер в мировом рейтинге Нао Хибино на турнире серии WTA International в Гонконге. В четвертьфинале турнира Свитолина сыграет против китаянки Ван Цян, которая в своем матче второго круга в двух сетах обыграла американку Кристину Макхэйл. В предыдущем круге первая ракетка Украины обыграла в двух сетах австралийку Присципу Хон со счетом 6:2, 6:3.