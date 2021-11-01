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Свитолина впервые с 2017 выбыла из топ-10 сильнейших теннисисток мира

Автор: Александр Мороз

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые с 2017 года выбыла из топ-10 рейтинга WTA. До этого в августе она оформила 200 недель подряд в первой десятке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт WTA.

Согласно обновленному рейтингу, украинка потеряла сразу 8 позиций и опустилась на 14 место рейтинга WTA. В частности, она потеряла 1080 очков за Итоговый турнир-2019, в котором она дошла до финала. В нынешнем году украинка не квалифицировалась на этот турнир.

В то же время Марта Костюк поднялась на 5 позиций и дебютировала в топ-50 рейтинга. Ангелина Калинина повторила личный рекорд поднялась на 57 место. Даяна Ястремская потеряла 21 строчку и замыкает первую сотню.

В парном рейтинге сестры Надежда (34) и Людмила (38) Киченок сохранили свои позиции.

Напомним, в середине октября Свитолина вылетела из 1/8 финала турнира WTA в Индиан-Уэллсе от американки Джессики Пегулы.

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ТеннисЭлина Свитолина