Свитолина вылетела в третьем круге Индиан-Уэллса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

BNP Paribas Open, 3-й раунд, женщины

Свитолина – Наварро – 1:2 (1:6, 6:4, 3:6)

Начало встречи сложилось неудачно для первой ракетки Украины. Со старта она проиграла три гейма подряд и только в четвертом смогла размочить счет. Но не больше – Наварро с еще одним брейком завершила сет всего за 24 минуты.

Тенденция продолжилась и в дебюте второй партии, когда Свитолина "горела" 0:2. Однако теперь украинка смогла организовать камбэк. Она дважды догоняла американскую теннисистку (2:2, 4:4). В решающий же момент ей удалось дожать Наварро и сравнять счет по сетам.

В решающей партии Свитолина держалась рядом с соперницей до середины сета. Но после того, как цифры на табло показали 3:3, Свитолина не смогла набрать ни одного пункта. В свою очередь Наварро с двумя брейками сумела одержать верх над украинской теннисисткой.

В следующем круге американка встретится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Последняя же представительница Украины на турнире – Марта Костюк – будет противостоять россиянке Анастасии Павлюченковой. Матчи состоятся 12-13 марта.