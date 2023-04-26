Світоліна вилетіла в першому колі турніру в Мадриді

Mutua Madrid Open, 1-й раунд, жінки

Світоліна – Сасновіч – 0:2 (4:6, 5:7)

Колишня перша ракетка України не встигла за різким стартом білоруски Сасновіч. Опонентка з двома брейками швидко повела 3:0. Світоліна, однак, зуміла стабілізувати становище та навіть впритул наблизилася до представниці топ-50 завдяки брейку.

Утім, навіть виграний "під нуль" дев'ятий гейм не додав українці наснаги взяти ще одне очко на подачі Сасновіч. Як наслідок, білоруська тенісистка з першої спроби реалізувала сет-пойнт. Партія тривала всього 37 хвилин.

Старт другого сету став дзеркальним відображенням першого. Цього разу класно розпочала Світоліна. Оформивши брейк у четвертому геймі, вона створила невеликий гандикап (3:1). Проте, білоруска відразу ж відповіла зворотним брейком.

Боротьба на корті загострилася і фактично повинна була тривати до першої помилки. Схибила якраз українська тенісистка. Світоліна програла надважливий одинадцятий гейм на своїй подачі, а в наступному вже нічого не змогла протиставити Сасновіч.

Наразі екс-третя ракетка світу важко входить у сезоні після паузи. Світоліна пропустила рік через вагітність і народження доньки. Результати після повернення на корт – 1 перемога, 4 поразки.