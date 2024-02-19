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Світоліна виграла в Калініної дербі українок на старті турніру в Еміратах

Фото: Еліна Світоліна зуміла дотиснути Ангеліну Калініну (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Еліна Світоліна здолала співвітчизницю Ангеліну Калініну в першому раунді змагань у Дубаях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Dubai Duty Free Tennis Championships, 1-й раунд, жінки

Калініна – Світоліна – 0:2 (3:6, 6:7)

 

Титулованіша Світоліна розпочала потужніше. Вона взяли три гейми поспіль зі старту зустрічі, зокрема й один на подачі Калініної. Остання зуміла оговтатися, трохи скоротила відставання (3:5), але таки віддала партію за півгодини з хвостиком.

Зате з початком другого сету вітчизняні тенісистки заграли на рівних. Передусім Світоліна та Калініна зосередилися на власних подачах. Кульмінації партія досягнула в десятому геймі. За рахунку 5:4 на користь Калініної вона двічі не змогла реалізувати сетбол.

Як наслідок, Світоліна згодом зуміла перевести партію у тай-брейк. Там розпочалися справжні гойдалки, адже лідерство кілька разів переходило з рук у руки (0:2, 5:3, 7:7 тощо). Зрештою, Калініна здалася, коли суперниця отримала другий матчбол.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з Татьяною Марією. Досвідена німкеня в першому раунді переграла Варвару Грачову з Франції (6:2, 6:1). Загальний призовий фонд турніру в ОАЕ склав понад 3,2 млн доларів.

До слова, раніше Ястремська поступилася росіянці Кудерметовій у першому колі Dubai Championships.

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