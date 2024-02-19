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Свитолина выиграла у Калининой дерби украинок на старте турнира в Эмиратах

Фото: Элина Свитолина сумела дожать Ангелину Калинину (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одолела соотечественницу Ангелину Калинину в первом раунде соревнований в Дубаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Dubai Duty Free Tennis Championships, 1-й раунд, женщины

Калинина – Свитолина – 0:2 (3:6, 6:7)

 

Более титулованная Свитолина начала мощнее. Она взяла три гейма подряд со старта встречи, в том числе и один на подаче Калининой. Последняя сумела прийти в себя, немного сократила отставание (3:5), но все же отдала партию за полчаса с хвостиком.

Зато с началом второго сета отечественные теннисистки заиграли на равных. Прежде всего Свитолина и Калинина сосредоточились на собственных подачах. Кульминации партия достигла в десятом гейме. При счете 5:4 в пользу Калининой она дважды не смогла реализовать сетбол.

Как следствие, Свитолина впоследствии сумела перевести партию в тай-брейк. Там начались настоящие качели, ведь лидерство несколько раз переходило из рук в руки (0:2, 5:3, 7:7). В конце концов, Калинина сдалась, когда соперница получила второй матчбол.

В следующем круге Свитолина встретится с Татьяной Марией. Опытная немка в первом раунде обыграла Варвару Грачеву из Франции (6:2, 6:1). Общий призовой фонд турнира в ОАЭ составил более 3,2 млн долларов.

К слову, ранее Ястремская уступила россиянке Кудерметовой в первом круге Dubai Championships.

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ТеннисЭлина Свитолина