Свитолина узнала соперницу по третьему раунду турнира WTA в Пекине

В этом году первая ракетка Украины уже трижды встречалась с ней
Определилась соперница первой ракетки Украины Элины Свитолиной по третьему раунду турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory в Пекине (Китай). Об этом сообщается на сайте соревнований.
Ею стала американка София Кенин, которая во втором круге победила россиянку Анастасию Павлюченкову (6:3, 6:2).
В этом году Свитолина и Кенин трижды играли между собой. Третья ракетка мира завершила в свою пользу лишь один поединок - в Индиан-Уэллсе и уступила на турнирах в Торонто и Цинциннати.
Матч за выход в четвертьфинал турнира Свитолина и Кенин проведут 2 октября.
Ранее Свитолина во втором раунде одолела Ван Яфань из Китая, а в первом круге обыграла латвийку Анастасию Севастову.
Отметим, Свитолина единственной из украинок пробилась в третий раунд China Open. Ранее из турнира вылетела Даяна Ястремская, уступив в двух сетах восемой ракетке мира Кики Бертенс.
Напомним, Свитолина и Ястремская заявленные на турнир WTA Кубок Кремля.