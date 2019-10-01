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Світоліна дізналася суперницю у третьому раунді турніру WTA в Пекіні

Новини » Спорт    01.10.2019 - 13:31
Світоліна дізналася суперницю у третьому раунді турніру WTA в Пекіні
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Цього року перша ракетка України вже тричі зустрічалась із нею

Визначилася суперниця першої ракетки України Еліни Світоліної по третьому раунду турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier Mandatory в Пекіні (Китай). Про це повідомляється на сайті змагань.

Нею стала американка Софія Кенін, яка у другому колі перемогла росіянку Анастасію Павлюченкова (6:3, 6:2).

Цього року Світоліна і Кенін тричі грали між собою. Третя ракетка світу завершила на свою користь лише один поєдинок - в Індіан-Уеллсі та поступилася на турнірах в Торонто і Цинциннаті.

Матч за вихід у чвертьфінал турніру Світоліна і Кенін проведуть 2 жовтня.

Раніше Світоліна у другому раунді здолала Ван Яфань з Китаю, а в першому колі обіграла латвійку Анастасію Севастову.

Зазначимо, Світоліна єдиною з українок пробилася до третього раунду China Open. Раніше з турніру вилетіла Даяна Ястремська, поступившись у двох сетах восьмій ракетці світу Кікі Бертенс.

Нагадаємо, Світоліна і Ястремська заявлені на турнір WTA Кубок Кремля.

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