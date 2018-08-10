Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира в Монреале

Украинка продолжает защиту титула

Пятая ракетка мира Элина Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA Premier 5 в Торонто. Об этом сообщает Xsport.

В третьем круге украинка обыграла британку Йоханну Конту, занимающую 43 место в мировом рейтинге, со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут.

В четвертьфинале турнира в Монреале соперницей Свитолиной станет бельгийка Элиз Мертенс.

В прошлом году Свитолина выиграла канадский Premier 5, победив в Торонто. Сейчас она защищает свой титул и 900 рейтинговых очков.

Напомним, Свитолина отказалась выступать на соревнованиях в России.