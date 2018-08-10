Світоліна впевнено пробилася до чвертьфіналу турніру в Монреалі

Новини Спорт 10.08.2018 - 09:58
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/CoupeRogers)
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/CoupeRogers)

Українка продовжує захист титулу

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна впевнено пробилася до чвертьфіналу турніру серії WTA Premier 5 в Торонто. Про це повідомляє Xsport.

У третьому колі українка обіграла британку Йоханна Конту, що займає 43 місце в світовому рейтингу, з рахунком 6:3, 6:4. Матч тривав 1 годину 25 хвилин. 

У чвертьфіналі турніру в Монреалі суперницею Світоліной стане бельгійка Еліз Мертенс.

У минулому році Світоліна виграла канадський Premier 5, перемігши в Торонто. Зараз вона захищає свій титул і 900 рейтингових очок.

Нагадаємо, Світоліна відмовилась виступати на змаганнях у Росії.

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Теги:  Теннис,  Элина Свитолина,  соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС