Світоліна впевнено пробилася до чвертьфіналу турніру в Монреалі

Українка продовжує захист титулу

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна впевнено пробилася до чвертьфіналу турніру серії WTA Premier 5 в Торонто. Про це повідомляє Xsport.

У третьому колі українка обіграла британку Йоханна Конту, що займає 43 місце в світовому рейтингу, з рахунком 6:3, 6:4. Матч тривав 1 годину 25 хвилин.

У чвертьфіналі турніру в Монреалі суперницею Світоліной стане бельгійка Еліз Мертенс.

У минулому році Світоліна виграла канадський Premier 5, перемігши в Торонто. Зараз вона захищає свій титул і 900 рейтингових очок.

Нагадаємо, Світоліна відмовилась виступати на змаганнях у Росії.