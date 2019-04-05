Свитолина улучшит на одну строчку свою позицию в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшит позиции в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Согласно данным WTA Live Ranking, украинка поднимется с 7 на 6 строчку.

Это случится из-за вылета шестой ракетки мира Кики Бертенс из турнира в Чарльстоне, которая в поединке третьего круга на грунтовом турнире уступила Марие Саккаре (№50 WTA) из Греции со счетом 6:7(8), 3:6.

Таким образом, Бертенс не смогла защитить прошлогодний победу в Чарльстоне и в мировом рейтинге потеряет 410 очков, что опустит ее на седьмую позицию.

Седьмая ракетка мира в нынешнем рейтинге украинка Элина Свитолина поднимется на одну ступеньку и с понедельника, 8 апреля, станет шестой.

Свитолина в Чарльстоне не играла, она заявлена ​​на турнир в Штутгарте в конце апреля.