ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Свитолина улучшит на одну строчку свою позицию в рейтинге WTA

Новости » Спорт    05.04.2019 - 10:20
Свитолина улучшит на одну строчку свою позицию в рейтинге WTA
Фото: Элина Свитолина (instagram.com/elisvitolina)

Это случится из-за вылета Бертенс с турнира в Чарльстоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшит позиции в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Согласно данным WTA Live Ranking, украинка поднимется с 7 на 6 строчку.

Это случится из-за вылета шестой ракетки мира Кики Бертенс из турнира в Чарльстоне, которая в поединке третьего круга на грунтовом турнире уступила Марие Саккаре (№50 WTA) из Греции со счетом 6:7(8), 3:6.

Таким образом, Бертенс не смогла защитить прошлогодний победу в Чарльстоне и в мировом рейтинге потеряет 410 очков, что опустит ее на седьмую позицию.

Седьмая ракетка мира в нынешнем рейтинге украинка Элина Свитолина поднимется на одну ступеньку и с понедельника, 8 апреля, станет шестой.

Свитолина в Чарльстоне не играла, она заявлена ​​на турнир в Штутгарте в конце апреля.

Сборная Украины отыграла три позиции в рейтинге ФИФА Первая ракетка мира сохранит за собой звание по итогам турнира в Майами
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины рейтингТеннисЭлина Свитолина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь