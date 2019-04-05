ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Світоліна поліпшить на одну сходинку свою позицію в рейтингу WTA

Новини » Спорт    05.04.2019 - 10:20
Світоліна поліпшить на одну сходинку свою позицію в рейтингу WTA
Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/elisvitolina)

Це станеться через виліт Бертенс з турніру в Чарльстоні

Перша ракетка України Еліна Світоліна поліпшить позиції в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Згідно з даними WTA Live Ranking, українка підніметься з 7 на 6 сходинку.

Це станеться через виліт шостої ракетки світу Кікі Бертенс з турніру в Чарльстоні, яка у поєдинку третього кола на ґрунтовому турнірі поступилася Маріє Саккарі (№50 WTA) з Греції з рахунком 6:7(8), 3:6.

Таким чином, Бертенс не змогла захистити торішню перемогу в Чарльстоні і в світовому рейтингу втратить 410 очок, що опустить її на сьому позицію.

Сьома ракетка світу в нинішньому рейтингу українка Еліна Світоліна підніметься на одну сходинку і з понеділка, 8 квітня, стане шостою.

Світоліна в Чарльстоні не грала, вона заявлена на турнір в Штутгарті в кінці квітня.

Збірна України отыграла три позиції в рейтингу ФІФА Перша ракетка світу збереже за собою звання за підсумками турніру в Майамі
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України рейтингТеннисЭлина Свитолина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся