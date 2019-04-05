Світоліна поліпшить на одну сходинку свою позицію в рейтингу WTA

Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/elisvitolina)

Це станеться через виліт Бертенс з турніру в Чарльстоні

Перша ракетка України Еліна Світоліна поліпшить позиції в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Згідно з даними WTA Live Ranking, українка підніметься з 7 на 6 сходинку.

Це станеться через виліт шостої ракетки світу Кікі Бертенс з турніру в Чарльстоні, яка у поєдинку третього кола на ґрунтовому турнірі поступилася Маріє Саккарі (№50 WTA) з Греції з рахунком 6:7(8), 3:6.

Таким чином, Бертенс не змогла захистити торішню перемогу в Чарльстоні і в світовому рейтингу втратить 410 очок, що опустить її на сьому позицію.

Сьома ракетка світу в нинішньому рейтингу українка Еліна Світоліна підніметься на одну сходинку і з понеділка, 8 квітня, стане шостою.

Світоліна в Чарльстоні не грала, вона заявлена на турнір в Штутгарті в кінці квітня.