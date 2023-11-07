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Світоліна та ще три українки зберегли місця в топ-100 світового рейтингу тенісисток

Київ, Вівторок 07 листопада 2023 12:27
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Світоліна та ще три українки зберегли місця в топ-100 світового рейтингу тенісисток Фото: Еліна Світоліна не виходила на корт з початку вересня (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

П'ятеро українських тенісисток на чолі з Еліною Світоліною опинилися в першій сотні нової версії класифікації професіоналок від Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

29-річна спортсменка зберегла статус першої ракетки України. Колишня третій номер світового рейтингу набрала 1809 залікових балів.

Світоліна на 25-й позиції незначно випередила співвітчизницю Ангеліну Калініну. Уродженка Нової Каховки записала до свого активу 1677 рейтингових очок (27-ме місце). Неподалік розташувалися ще дві українки – Леся Цуренко (1432 пункти, 31-ша сходинка) та Марта Костюк (1260, 39-та).

Натомість Катерина Байндль опинилася на межі вильоту з топ-100. З часу попереднього оновлення класифікації українка втратила 13 позицій та тепер опинилася на 99-й сходинці (733 очки). Поруч із першою сотнею найсильніших тенісисток Даяна Ястремська (695 балів, 103-тє місце) та Дарія Снігур (589, 121-ше).

Головна зміна відбулася на чолі рейтингу WTA. Полька Іга Свьонтек завдяки тріумфу на Підсумковому турнірі обійшла білоруску Аріну Сабаленко в боротьбі за перше місце. До чільної п'ятірки професіоналок також потрапили Корі Гауфф зі США, Єлена Рибакіна (Казахстан) і американка Джессіка Пегула.

Світоліна та ще три українки зберегли місця в топ-100 світового рейтингу тенісисток

До слова, раніше Свьонтек розгромила Пегулу в одиночному фіналі WTA Finals.

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Марта Костюк Даяна Ястремська Теннис Элина Свитолина
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