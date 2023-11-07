ua en ru
Вт, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Свьонтек феєричною перемогою на WTA Finals повернула статус першої ракетки світу

Канкун, Вівторок 07 листопада 2023 09:19
UA EN RU
Свьонтек феєричною перемогою на WTA Finals повернула статус першої ракетки світу Фото: Іга Свьонтек відновила лідерство в рейтингу професіоналок (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Полька Іга Свьонтек тріумфувала на Підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA), здолавши у вирішальному матчі американку Джессіку Пегулу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Підсумковий турнір WTA-2023, фінал

Пегула – Свьонтек – 0:2 (1:6, 0:6)

Нова лідерка світового рейтингу просто знищила опонентку всього за годину (!) на корті. Перший сет тривав 27 хвилин. Після обміну набраними пунктами в дебюті Пегула більше нічого не змогла протиставити польській тенісистці.

Свьонтек із двома брейками та подачею "під нуль" у сьомому геймі зробила вагомий крок до перемоги в турнірах. Натомість американка отямитися від такого удару вже не змогла. У другій партії полька взагалі не віддала Пегулі жодного гейму та повісила "бублик" за 33 хвилини.

Отже, Свьонтек виграла WTA Finals із п'ятьма перемогами поспіль. Більше того, польська тенісистка не програла жодної партії впродовж турніру. Це дозволило новій першій ракетці світу заробити 3,024 млн доларів призових.

Головне ж спортивне досягнення Свьонтек після змагань у мексиканському Канкуні – повернення на тенісну вершину. Вона обійшла білоруску Аріну Сабаленко, набравши 9295 рейтингових очок. У головної суперниці польки – 9050 залікових пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
Помічник Залужного загинув під Києвом. Що відомо про смерть майора Частякова
Помічник Залужного загинув під Києвом. Що відомо про смерть майора Частякова
DAILY
Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки