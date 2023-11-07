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Свитолина и еще три украинки сохранили места в топ-100 мирового рейтинга теннисисток

Киев, Вторник 07 ноября 2023 12:27
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Свитолина и еще три украинки сохранили места в топ-100 мирового рейтинга теннисисток Фото: Элина Свитолина не выходила на корт с начала сентября (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Пятеро украинских теннисисток во главе с Элиной Свитолиной оказались в первой сотне новой версии классификации профессионалок Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

29-летняя спортсменка сохранила статус первой ракетки Украины. Бывший третий номер мирового рейтинга набрала 1809 зачетных баллов.

Свитолина на 25-й позиции незначительно опередила соотечественницу Ангелину Калинину. Уроженка Новой Каховки записала в свой актив 1677 рейтинговых очков (27-е место). Недалеко расположились еще две украинки – Леся Цуренко (1432 пункта, 31-я ступенька) и Марта Костюк (1260, 39-я).

Зато Екатерина Байндль оказалась на грани вылета из топ-100. С момента предыдущего обновления классификации украинка потеряла 13 позиций и теперь оказалась на 99-й строчке (733 очка). Рядом с первой сотней сильнейших теннисисток Даяна Ястремская (695 баллов, 103 место) и Дарья Снигур (589, 121-е).

Главное изменение произошло во главе рейтинга WTA. Полька Ига Свентек благодаря триумфу на Итоговом турнире обошла белоруску Арину Соболенко в борьбе за первое место. В первую пятерку профессионалок также попали Кори Гауфф из США, Елена Рыбакина (Казахстан) и американка Джессика Пегула.

Свитолина и еще три украинки сохранили места в топ-100 мирового рейтинга теннисисток

К слову, ранее Свентек разгромила Пегулу в одиночном финале WTA Finals.

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Марта Костюк Даяна Ястремская Теннис Элина Свитолина
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