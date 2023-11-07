Свитолина и еще три украинки сохранили места в топ-100 мирового рейтинга теннисисток
Пятеро украинских теннисисток во главе с Элиной Свитолиной оказались в первой сотне новой версии классификации профессионалок Женской теннисной ассоциации (WTA).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
29-летняя спортсменка сохранила статус первой ракетки Украины. Бывший третий номер мирового рейтинга набрала 1809 зачетных баллов.
Свитолина на 25-й позиции незначительно опередила соотечественницу Ангелину Калинину. Уроженка Новой Каховки записала в свой актив 1677 рейтинговых очков (27-е место). Недалеко расположились еще две украинки – Леся Цуренко (1432 пункта, 31-я ступенька) и Марта Костюк (1260, 39-я).
Зато Екатерина Байндль оказалась на грани вылета из топ-100. С момента предыдущего обновления классификации украинка потеряла 13 позиций и теперь оказалась на 99-й строчке (733 очка). Рядом с первой сотней сильнейших теннисисток Даяна Ястремская (695 баллов, 103 место) и Дарья Снигур (589, 121-е).
Главное изменение произошло во главе рейтинга WTA. Полька Ига Свентек благодаря триумфу на Итоговом турнире обошла белоруску Арину Соболенко в борьбе за первое место. В первую пятерку профессионалок также попали Кори Гауфф из США, Елена Рыбакина (Казахстан) и американка Джессика Пегула.
К слову, ранее Свентек разгромила Пегулу в одиночном финале WTA Finals.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.