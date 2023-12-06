Світоліна та ще три українки потрапили до основної сітки Australian Open-2024

Перший мейджор нового сезону розпочнеться 14 січня. На кортах Мельбурна в основній сітці змагань зіграють мінімум чотири українки.

Організатори запросять всіх представниць України в топ-100 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Разом із національною першою ракеткою Світоліною змагатимуться Ангеліна Калініна, Марта Костюк і Леся Цуренко. Усі вони стартуватимуть в 1/64 фіналу "Гренд Слему".

Найсильніша українка в історії Світоліна двічі грала в чвертьфіналах Australian Open (2018, 2019). Натомість Калініна цьогоріч дійшла до третього раунду змагань, а Костюк вибувала з боротьби на цій стадії тричі (2018, 2022, 2023). Нарешті Цуренко грала в 3-му раунді десять років тому.

Рекордсменкою за перемогами на Відкритому чемпіонаті Австралії залишається американка Серена Вільямс (7 разів). Натомість цьогоріч у Мельбурні тріумфувала білоруска Аріна Сабаленко. У фіналі вона здолала Єлену Рибакіну з Казахстану.