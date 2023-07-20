Світоліна та ще чотири українки потрапили до основної сітки US Open-2023

Цьогоріч US Open розпочнеться 28 серпня. На кортах Нью-Йорка в основній сітці змагань зіграють мінімум п'ять українок.

Організатори підтвердили участь усіх вітчизняних тенісисток, які входять до топ-100 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Компанію першій ракетці України Світоліній складуть Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Байндль. Усі вони візьмуть старт в 1/64 фіналу мейджора.

Найсильніша українка в історії Світоліна дійшла до півфіналу Відкритого чемпіонату США в 2019 році. Натомість Цуренко за рік до того зачохлила ракетку в 1/4 фіналу. Решта українських тенісисток до вирішальних стадій плей-офф ще не виходили.

Низка тенісисток скористалася захищеним рейтингом для виступів на US Open-2023. Так до основи змагань потрапили американка Брейді, чешка Стрицова, австралійка Севілл, румунка Ціг і сербка Круніч. Торік у Нью-Йорку тріумфувала полька Свьонтек.