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Свитолина и еще четыре украинки попали в основную сетку US Open-2023

Фото: Элина Свитолина в десятый раз выступит на US Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Пятеро украинских теннисисток во главе с Элиной Свитолиной будут готовиться к старту в первом раунде Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

US Open этого года начнется 28 августа. На кортах Нью-Йорка в основной сетке соревнований сыграют минимум пять украинок.

Организаторы подтвердили участие всех отечественных теннисисток, входящих в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Компанию первой ракетки Украины Свитолиной составят Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Екатерина Байндль. Все они будут стартовать в 1/64 финала мэйджора.

Сильнейшая украинка в истории Свитолина дошла до полуфинала Открытого чемпионата США в 2019 году. В свою очередь Цуренко за год до того зачехлила ракетку в 1/4 финала. Остальные украинские теннисистки в решающие стадии плей-офф еще не выходили.

Ряд теннисисток воспользовался защищенным рейтингом для выступлений на US Open-2023. Так в основу соревнований попали американка Брэди, чешка Стрыцова, австралийка Сэвилл, румынка Циг и сербка Крунич. В прошлом году в Нью-Йорке триумфовала полька Свентек.

К слову, ранее Свитолина вернула статус первой ракетки Украины после полуфинала Уимблдона-2023.

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Марта КостюкТеннисЭлина Свитолина