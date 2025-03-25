Світоліна та Костюк залишають Маямі з прибавкою в рейтингах

Українські тенісистки завершили виступи на турнірі WTA 1000 в американському Маямі. Останніми зійшли з дистанції Марта Костюк та Еліна Світоліна, які поступились суперницям з топ-5 світового рейтингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

WTA 1000, Miami Open, 1/8 фіналу

Марта Костюк – Джессіка Пегула – 2:6, 3:6

Еліна Світоліна – Іга Свьонтек – 6:7, 3:6

Костюк, що стартувала на турнірі у статусі 29-ї ракетки світу, поступилась 4-му номеру рейтингу – американці Джессіці Пегулі. Це була четверта зустріч суперниць, українка програла третє очне протистояння.

Після стартової партії Костюк попросила медичний тайм-аут. У неї виникли труднощі – ймовірно, з лівим стегном чи тазостегновим суглобом.

У другому сеті вітчизняна тенісистка вела 3:0, але потім поступилася шістьма геймами поспіль, що дало змогу американці завершити матч на свою користь. Гра тривала 1 годину, 23 хвилини.

Набагато напруженіше проходила зустріч Світоліної (№22 WTA) проти другої ракетки світу Іги Свьонтек з Польщі. Напередодні обидві суперниці зізнавалися, що очікують важкий поєдинок. Так воно й вийшло.

У першому сеті українка нав'язала опонентці запеклу боротьбу і справа дійшла до тайбрейку. Однак у вирішальний момент Свьонтек виявилася більш холоднокровною.

Другий сет розпочався з потужного ривка польської тенісистки, яка взяла чотири з перших п'яти геймів. Проте Світоліній вдалося скоротити розрив до одного очка. Ключовим став восьмий гейм: українка поступилася своєю подачею, після чого Свьонтек закріпила успіх, вигравши сет із рахунком – 6:3. Поєдинок тривав 2 години 7 хвилин. Це була четверта зустріч суперниць на корті, рахунок став – 3:1 на користь польської спортсменки.

Незважаючи на поразки, вихід в 1/8 фіналу позитивно сказався на особистих рейтингах двох перших ракеток України. Костюк, яка балансувала на межі топ-30, зараз у Live-версії піднялась на 22-гу сходинку. А Світоліна після оновлення світового реєстру повернеться до топ-20 – вона буде 18-ю. На цьому тижні WTA не оновлювала рейтинги, чекаючи завершення турніру в Маямі.