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Світоліна та Калініна зберегли місця в топ-30 рейтингу WTA, злет Байндль і Снігур

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Київ, Понеділок 24 липня 2023 10:06
Світоліна та Калініна зберегли місця в топ-30 рейтингу WTA, злет Байндль і Снігур Фото: Перша ракетка України Еліна Світоліна (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна втримала статус національної першої ракетки в оновленій класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

28-річна спортсменка залишилася на 27-й сходинці світового рейтингу професіоналок. Поруч із нею співвітчизниці – Ангеліна Калініна (28-ме місце) та Марта Костюк (34-те).

Втрималася на 46-й сходинці досвідчена Леся Цуренко. Натомість значного прогресу досягли Катерина Байндль і Дарія Снігур. Перша дійшла до фіналу турніру в Будапешті та піднялася вгору на 23 позиції, а друга виграла W100 Vitoria-Gasteiz у Країні Басків і здолала 27 сходинок угору.

Наразі Снігур посідає 128-ме місце. Також у другій сотні ще дві українки – Даяна Ястремська (145-та позиція) і Катаріна Завацька (193-тя). Якщо перша піднялася на чотири сходинки, то друга – втратила чотири.

Полька Іга Свьонтек завершила черговий тиждень на чолі рейтингу (9315 очок). Її продовжує переслідувати Аріна Сабаленко з Білорусі (8845). Єлена Рибакіна (Казахстан), американка Джессіка Пегула та Каролін Гарсія з Франції відстали суттєвіше.

Світоліна та Калініна зберегли місця в топ-30 рейтингу WTA, злет Байндль і Снігур

До слова, напередодні Снігур тріумфувала на турнірі ITF у Віторії-Гастейс.

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Марта Костюк Даяна Ястремська Теннис Элина Свитолина
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