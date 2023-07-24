Світоліна та Калініна зберегли місця в топ-30 рейтингу WTA, злет Байндль і Снігур

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

28-річна спортсменка залишилася на 27-й сходинці світового рейтингу професіоналок. Поруч із нею співвітчизниці – Ангеліна Калініна (28-ме місце) та Марта Костюк (34-те).

Втрималася на 46-й сходинці досвідчена Леся Цуренко. Натомість значного прогресу досягли Катерина Байндль і Дарія Снігур. Перша дійшла до фіналу турніру в Будапешті та піднялася вгору на 23 позиції, а друга виграла W100 Vitoria-Gasteiz у Країні Басків і здолала 27 сходинок угору.

Наразі Снігур посідає 128-ме місце. Також у другій сотні ще дві українки – Даяна Ястремська (145-та позиція) і Катаріна Завацька (193-тя). Якщо перша піднялася на чотири сходинки, то друга – втратила чотири.

Полька Іга Свьонтек завершила черговий тиждень на чолі рейтингу (9315 очок). Її продовжує переслідувати Аріна Сабаленко з Білорусі (8845). Єлена Рибакіна (Казахстан), американка Джессіка Пегула та Каролін Гарсія з Франції відстали суттєвіше.