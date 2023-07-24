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Свитолина и Калинина сохранили места в топ-30 рейтинге WTA, взлет Байндль и Снигур

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Киев, Понедельник 24 июля 2023 10:06
Свитолина и Калинина сохранили места в топ-30 рейтинге WTA, взлет Байндль и Снигур Фото: Первая ракетка Украины Элина Свитолина (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина удержала статус национальной первой ракетки в обновленной классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

28-летняя спортсменка осталась на 27-й строчке мирового рейтинга профессионалок. Рядом с ней соотечественницы – Ангелина Калинина (28-е место) и Марта Костюк (34-е).

Удержалась на 46-й строчке опытная Леся Цуренко. Зато значительного прогресса достигли Екатерина Байндль и Дарья Снигур. Первая дошла до финала турнира в Будапеште и поднялась вверх на 23 позиции, а вторая выиграла W100 Vitoria-Gasteiz в Стране Басков и одолела 27 ступеней вверх.

В данный момент Снигур занимает 128-е место. Также во второй сотне еще две украинки – Даяна Ястремская (145-я позиция) и Катарина Завацкая (193-я). Если первая поднялась на четыре ступени, то вторая – потеряла четыре.

Полька Ига Свентек завершила очередную неделю во главе рейтинга (9315 очков). Ее продолжает преследовать Арина Соболенко из Беларуси (8845). Елена Рыбакина (Казахстан), американка Джессика Пегула и Каролин Гарсия из Франции отстали более существенно.

Свитолина и Калинина сохранили места в топ-30 рейтинге WTA, взлет Байндль и Снигур

К слову, накануне Снигур триумфовала на турнире ITF в Витории-Гастейс.

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Марта Костюк Даяна Ястремская Теннис Элина Свитолина
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