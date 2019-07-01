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Четыре теннисистки претендуют на звание первой ракетки после Уимблдона

Новости » Спорт    01.07.2019 - 14:13
Четыре теннисистки претендуют на звание первой ракетки после Уимблдона
Фото: Эшли Барти (twitter.com/WTA)

Эшли Барти рискует лишиться лидерской позиции в топе

Четыре теннисистки могут обойти австралийку Эшли Барти в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам Уимблдона. Об этом сообщается на сайте организации.

Стать первой ракеткой мира могут японка Наоми Осака, чешки Каролина Плишкова и Петра Квитова, а также голландка Кики Бертенс.

Осаке, чтобы вернуться на вершину рейтинга, нужно дойти минимум до третьего круга. Плишковой нужно по меньшей мере добраться до полуфинала травяного мэйджора. Бертенс и Квитовой могут возглавить рейтинг только при условии победы на турнире.

Напомним, Эшли Барти сместила на вторую строчку списка Наоми Осаку по итогам травяного турнира серии Premier в Бирмингеме.

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