Світоліна стартувала в новому сезоні з перемоги над екс-першою ракеткою світу

Українська тенісистка Еліна Світоліна в першому раунді Auckland Open здолала титуловану данку Каролін Возняцкі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
ASB Classic Auckland Open, 1-й раунд
Возняцкі – Світоліна – 0:2 (4:6, 3:6)
У дебюті українка доволі легко повела 2:0 з брейком. Утім, Возняцкі виявилася готовою до такого розвитку подій та відразу відповіла "взаємністю". Ненадовго опонентки зосередилися на власних подачах, але за рахунку 3:3 Світоліна віддала данській тенісистці очко.
Проте, розвинути локальний успіх Возняцкі не зуміла. Світоліна тут же підняла темп і вирівняла становище. Далі вона у важкій боротьбі відстояла власну подачу, а далі в такому ж напруженому геймі дотиснула данку на чужій та повела за партіями.
Другий сет українська тенісистка швидко перевела в когорту очікуваної перемоги. Світоліна надупевнено відіграла на власній подачі та з одним брейком у середині партії вже вела 4:1. Возняцкі спробувала огризнутися, але обмін очками на чужих подачах дозволив українці подавати на сет. Реалізувала вона перший же матчбол.
У наступному колі Світоліна зустрінеться з переможницею US Open-2021 Еммою Радукану. Вона в першому раунді здолала Єлену Габріелу Русе з Румунії (6:3, 4:6, 7:5).
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