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Світоліна стартувала в новому сезоні з перемоги над екс-першою ракеткою світу

Фото: Еліна Світоліна переможно розпочала 2024 рік (twitter.com/ASB_Classic)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна в першому раунді Auckland Open здолала титуловану данку Каролін Возняцкі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ASB Classic Auckland Open, 1-й раунд

Возняцкі – Світоліна – 0:2 (4:6, 3:6)

 

 

У дебюті українка доволі легко повела 2:0 з брейком. Утім, Возняцкі виявилася готовою до такого розвитку подій та відразу відповіла "взаємністю". Ненадовго опонентки зосередилися на власних подачах, але за рахунку 3:3 Світоліна віддала данській тенісистці очко.

Проте, розвинути локальний успіх Возняцкі не зуміла. Світоліна тут же підняла темп і вирівняла становище. Далі вона у важкій боротьбі відстояла власну подачу, а далі в такому ж напруженому геймі дотиснула данку на чужій та повела за партіями.

Другий сет українська тенісистка швидко перевела в когорту очікуваної перемоги. Світоліна надупевнено відіграла на власній подачі та з одним брейком у середині партії вже вела 4:1. Возняцкі спробувала огризнутися, але обмін очками на чужих подачах дозволив українці подавати на сет. Реалізувала вона перший же матчбол.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з переможницею US Open-2021 Еммою Радукану. Вона в першому раунді здолала Єлену Габріелу Русе з Румунії (6:3, 4:6, 7:5).

Нагадаємо, напередодні склали нестандартні спортивні прогнози на 2024 рік.

До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.

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