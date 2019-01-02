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Світоліна не змогла захистити титул на турнірі в Брісбені

Новини » Спорт    02.01.2019 - 15:39
Світоліна не змогла захистити титул на турнірі в Брісбені
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/usopen)

Українка програла у першому ж поєдинку

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна програла у своєму першому матчі турніру в австралійському Брісбені, поступившись у другому колі білоруській тенісистці Олександрі Саснович. Про це повідомляється на сайті WTA.

Матч тривав 1 годину 48 хвилин і закінчився з рахунком 6:4, 0:6, 6:3.

Таким чином, українка не змогла захистити свій минулорічний титул на Brisbane International і з наступного тижня опуститься на шосту сходинку світового рейтингу.

Раніше свої виступи на турнірі закінчили Даяна Ястремська, Марта Костюк і Катерина Козлова, не зумівши пройти кваліфікацію.

Єдиною українкою в Брісбені є Леся Цуренко, яка в 1/8 фіналу перемогла австралійку Кімберлі Біррелл і в наступному раунді зіграє з естонкою Аннет Контавейт.

Цуренко стартувала на турнірі в Брісбені з розгромної перемоги Жодній з українок не вдалося пройти кваліфікацію турніру в Брісбені
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