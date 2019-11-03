Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла защитить титул чемпионки Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в этом году в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщается в Twitter турнира.

Украинская теннисистка, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, в финале уступила первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии в двух сетах - 4:6, 3:6. Матч продлился полтора часа.

Интересно, что Барти впервые обыграла Свитолину. Ранее теннисистки встречались друг с другом пять раз и во всех матчах победу одерживала украинка.

На нынешнем розыгрыше в Шэньчьжэне Свитолина в групповом этапе победила Каролину Плишкову, Симону Халеп и Софию Кенин, а в полуфинале справилась с Белиндой Бенчич.

В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, Свитолина победила американку Слоан Стивенс.

В 2017 году Элина не смогла пробиться в полуфинал, завершив выступление после матчей в группе: украинка проиграла Каролин Гарсии и будущей чемпионке Каролин Возняцки и одержала победу над Симоной Халеп.