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Свитолина сенсационно вылетела во втором раунде Madrid Open

Мадрид, Четверг 25 апреля 2024 14:29
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Свитолина сенсационно вылетела во втором раунде Madrid Open Фото: Элина Свитолина не смогла преодолеть второй круг соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила испанке Саре Соррибес-Тормо в 1/32 финала престижного турнира в столице Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Mutua Madrid Open 2-й раунд

Соррибес-Тормо – Свитолина – 2:0 (6:3, 7:5)

Начали соперницы с обмена брейками. В середине стартовой партии титулованная украинка еще раз обменялась с хозяйкой кортов взятыми на подачах друг друга пунктами. Впрочем, в седьмом гейме Соррибес-Тормо оформила еще один брейк.

Со стратегическим преимуществом испанская теннисистка развила успех. Она быстро взяла гейм на собственной подаче и нацелилась на брейк в следующем. Свитолина сумела отразить первую попытку оппонентки набрать решающее очко, но со вторым вызовом не справилась.

Зато украинка классно стартовала во втором сете. С двумя брейками она к середине партии повела 4:1. Что случилось дальше – загадка. Свитолина смогла добавить в свой актив только один пункт. В свою очередь Соррибес-Тормо набрала 6 очков (3 брейка) и с третьей попытки дожала отечественную теннисистку.

В следующем раунде хозяйка кортов встретится с белорусской Викторией Азаренко. Она разобралась с немкой Марией в двух сетах. Общий призовой фонд Madrid Open составил более 8,7 млн долларов.

К слову, ранее Цуренко неожиданно вылетела в Мадриде после первого круга.

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