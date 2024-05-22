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Світоліна сенсаційно програла в другому раунді змагань у Франції

Фото: Еліна Світоліна зачохлила ракетку в Страсбурзі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Еліна Світоліна зазнала поразки від французької тенісистки Клари Бюрель в другому колі Internationaux de Strasbourg.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Internationaux de Strasbourg, 2-й раунд

Бюрель – Світоліна – 2:1 (7:6, 4:6, 6:1)

 

У першому сеті головні події розгорнулися під завісу партії. Починаючи з восьмого гейму суперниці взялися до обміну очками на "чужих" подачах, що призвів до тай-брейку. Там у Світоліної не склалося ані з подачами, ані з прийомом, тож Бюрель повела в рахунку.

Другий сет розпочався за переваги українки. Вона, здавалося, впевнено повела (4:1), але дозволила французькій тенісистці повернутися в гру (4:4). Щоправда, на більше Бюрель не спромоглася. Світоліна взяла ще два гейми та зрівняла цифри на табло.

Вирішальна ж партія тривала всього півгодини. Вітчизняна тенісистка за цей час встигла набрати тільки одне очко. Натомість Бюрель з трьома брейками пробилася в 1/4 фіналу, де зустрінеться з сильнішою у протистоянні американки Коллінз і чешки Сінякової.

Світоліна склала повноваження переможниці Internationaux de Strasbourg. Торік вона тріумфувала в Ельзасі, здолавши росіянку Блінкову. Той титул був для українки першим із часу повернення на корт після народження доньки.

До слова, раніше Калініна вийшла в чвертьфінал турніру з перемогою над Ферро.

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ТенісЕліна Світоліна