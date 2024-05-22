Українка Калініна пройшла другий раунд турніру в Страсбурзі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Internationaux de Strasbourg, 2-й раунд

Ферро – Калініна – 1:2 (3:6, 6:3, 0:6)

У дебюті зустрічі господарка кортів здивувала публіку двома взятими поспіль геймами. Проте, українка до такого розвитку подій виявилася готовою. Калініна набрала чотири пункти поспіль і здобула стратегічну перевагу. Закрити сет вона змогла за 41 хвилину.

Утім, Ферро реваншувалася в другій партії. Цього разу до середини сету в лідерах підійшла саме французька тенісистка (4:1). На два брейки суперниці Калініна зуміла відповісти одним і трохи скоротила відставання. Однак, згодом Ферро закрила партію на подачі українки.

У третьому ж сеті боротьби фактично не вийшло. Француженка опиралася лише в третьому геймі, а два фінальних узагалі програла "під нуль". Зрештою, Калініна повісила "бублик" за 43 хвилини.

У наступному колі українка зустрінеться з Маркетою Вондроушовою. Чеська тенісистка отримала перший номер посіву в Ельзасі. Матч відбудеться 23 травня.