ua en ru
Ср, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українка Калініна пройшла другий раунд турніру в Страсбурзі

Страсбург, Середа 22 травня 2024 19:20
UA EN RU
Українка Калініна пройшла другий раунд турніру в Страсбурзі Фото: Ангеліна Калініна повісила "бублик" у третьому сеті (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Ангеліна Калініна в трьох сетах здолала француженку Фіону Ферро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Internationaux de Strasbourg, 2-й раунд

Ферро – Калініна – 1:2 (3:6, 6:3, 0:6)

У дебюті зустрічі господарка кортів здивувала публіку двома взятими поспіль геймами. Проте, українка до такого розвитку подій виявилася готовою. Калініна набрала чотири пункти поспіль і здобула стратегічну перевагу. Закрити сет вона змогла за 41 хвилину.

Утім, Ферро реваншувалася в другій партії. Цього разу до середини сету в лідерах підійшла саме французька тенісистка (4:1). На два брейки суперниці Калініна зуміла відповісти одним і трохи скоротила відставання. Однак, згодом Ферро закрила партію на подачі українки.

У третьому ж сеті боротьби фактично не вийшло. Француженка опиралася лише в третьому геймі, а два фінальних узагалі програла "під нуль". Зрештою, Калініна повісила "бублик" за 43 хвилини.

У наступному колі українка зустрінеться з Маркетою Вондроушовою. Чеська тенісистка отримала перший номер посіву в Ельзасі. Матч відбудеться 23 травня.

До слова, раніше Світоліна встановила цікаве досягнення в протистояннях із нейтральними росіянками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
NEWS
В Україні дозволили мобілізувати перших засуджених до Нацгвардії
В Україні дозволили мобілізувати перших засуджених до Нацгвардії
DAILY
Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією