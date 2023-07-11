ua ru
Вт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Свитолина сенсационно обыграла Свентек в четвертьфинале Уимблдона

Новина українською →
Лондон, Вторник 11 июля 2023 18:30
Свитолина сенсационно обыграла Свентек в четвертьфинале Уимблдона Фото: Элина Свитолина во второй раз в карьере вышла в полуфинал Уимблдона (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала неожиданную победу над лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации Игой Свентек в 1/4 финала Уимблдонского турнира 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2023, женщины, 1/4 финала

Свентек – Свитолина – 1:2 (5:7, 7:6, 2:6)

Прогнозируемо встреча началась под контролем первой ракетки мира. Свентек с брейком быстро создала гандикап (2:0). Впрочем, в планы украинки не входило сдаваться. Она молниеносно ответила польке двумя очками подряд и вернулась в игру.

Фаворитка, однако, снова победила на подаче Свитолиной. Но отечественная теннисистка продолжала держаться рядом с соперницей. Как следствие, смогла шокировать Свентек в эндшпиле партии. Когда счет стал 4:5 в пользу польки, Свитолина шокировала сильнейшую теннисистку планеты тремя выигранными геймами, а с ними и сетом.

Вторая партия стартовала на равных. К середине сета оппоненты успели обменяться брейками и обострили борьбу до максимума (4:4). В девятом же гейме украинка отыграла брейк-пойнт Свентек и приблизилась к победе на расстояние очка. Однако польская теннисистка выиграла собственную подачу "под ноль".

Свитолина не без труда ответила на собственной подаче. В частности, оформила и первый в поединке эйс – в 23-м (!) гейме. Тем не менее, дело дошло до тай-брейка. Там украинка заставила Свентек дважды ошибиться в начале и еще с одним эйсом повела 4:1. Но полька отыгралась и с первой попытки реализовала сет-пойнт.

В третьей партии инициативу захватила Свитолина. Украинка сполна воспользовалась ошибками первой ракетки мира с ударами справа и сумела оформить два брейка к экватору сета (4:1). Дальше больше. С двумя эйсами самая титулованная отечественная теннисистка в истории взяла еще и свою подачу. А потом своим геймом завершила сет и матч.

В полуфинале Свитолина встретится с Маркетой Вондроушовой. Чешка в четвертьфинальном поединке одолела Джессику Пегулу в трех сетах (6:4, 2:6, 6:4). Матч, который будет для украинки вторым на стадии 1/2 финала в Лондоне, состоится 13 июля.

К слову, накануне вспомнили историю выступлений Свитолиной в финальных раундах "Грэнд Слэмов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина Уимблдон
NEWS
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО