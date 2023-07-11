Світоліна в 1/4 фіналу "Гренд Слемів": любий French Open і кінець прокляття на Вімблдоні

Українська тенісистка Еліна Світоліна в чвертьфінальному поєдинку Вімблдонського турніру 2023 року зустрінеться з першою ракетокю світу Ігою Свьонтек.

Коротко про попередні 8 виходів найтитулованішої українки в історії до фінальних стадій турнірів серії "Гренд Слем" – у матеріалі РБК-Україна .

Світоліна з'явилася в жіночому турі в 2010 році. Рік потому вона вперше зіграла на мейджорах, але програла в першому ж раунді кваліфікації French Open.

Перший помітний успіх вітчизняної тенісистки трапився у 2015-му. На тому ж "Ролан Гарросі" Світоліна вже була сіяною, отримавши 19-й номер. На шляху в чвертьфінал українка пройшла бельгійку Вікмаєр, казашку Путінцеву, німкеню Бек і господарку змагань Корне.

Суперницею в 1/4 фіналу стала тріумфаторка Відкритого чемпіонату Франції-2008 Ана Івановіч. Іменита сербка вже рухалася по низхідній та в наступному сезоні взагалі назавжди зачохлить ракетку. Утім, Світоліна з викликом 7-ю сіяною на турніру не впоралася, поступившись у двох сетах (3:6, 2:6).

Нові подвиги української тенісистки відбулися в 2017 році. На улюбленому French Open Світоліна цього разу отримала 5-й номер посіву. У своїй частині сітки вона почергово вибила казашку Шведову, болгарку Піронкову, польку Лінетт і хорватку Мартіч.

Фото: Еліна Світоліна найкраще почувається на French Open (Getty Images)

Опоненткою українки в чвертьфіналі стала Сімона Халеп. Румунка поступилася у першому сеті (3:6), але взяла реванш на тай-брейку другого (7:6). Від третьої партії уболівальники чекали грандіозної битви, але не склалося – Світоліна програла всуху (0:6) та покинула турнір.

Наступні два пам'ятні в кар'єрі вітчизняної тенісистки виступи були на Australian Open. У 2018 році в Мельбурні їй вдалося дійти до чвертьфінальної стадії першого мейджора року, здолавши сербку Йоровіч, чешку Сінякову, юну співвітчизницю Костюк і чешку Аллертову. Але в 1/4 фіналу не склалося проти бельгійки Еліз Мертенс (4:6, 0:6).

Через рік Світоліна знову опинилася в чвертьфіналі. До цієї стадії українка підійшла з впевненими перемогами над швейцаркою Голубіч, словачку Кужмову, китаянку Чжан і американку Кіз. Та в 1/4 фіналу суперницею вітчизняної зірки стала Наомі Осака. Японка ззовні холоднокровно переграла Світоліну (6:4, 6:1) і в підсумку здобула трофей Australian Open.

Лише на Вімблдоні-2019 українська тенісистка зняла чвертьфінальне прокляття. Після перемог над австралійкою Гавріловою, росіянкою Гаспарян, гречанкою Саккарі та старою знайомою Мартіч із Хорватії на неї у чвертьфіналі змагань чекала Кароліна Мухова з Чехії.

Фото: Еліна Світоліна в 2019 році тричі виходила в чвертьфінал мейджорів (Getty Images)

Світоліна розібралася зі спротивом суперниці в двох сетах (7:5, 6:4). Та в півфіналі на неї чекала незручна суперниця – Халеп. Румунка й цього разу ззовні легко розібралася з українкою (6:1, 6:3). Щоб усвідомити тодішній рівень уродженки Констанци, достатньо згадати, що у фіналі вона перемогла саму Серену Вільямс.

На US Open-2019 Світоліна втретє впродовж року дісталася до "чемпіонських раундів". У своїй частині сітки українка розібралася з трьома представницями США – Озугве, Вінус Вільямс і Кіз, а ще з одеситкою Ястремською. Не змогла зупинити Світоліну й британка Йоганна Конта, поступившись у 1/4 фіналу (4:6, 4:6).

У півфіналі на титуловану вітчизняну тенісистку чекала Серена Вільямс. Молодша з легендарних сестер скористалася нагодою помститися за Вінус. Вона доволі швидко розібралася зі Світоліною (3:6, 1:6) і пройшла у фінал. Щоправда, там поступилася канадці Андреєску.

Натомість у 2020 році наша тенісистка записала до свого активу лише French Open. У третій секції основної сітки Світоліна вибила росіянку Грачову, мексиканку Сарасуа, росіянку Александрову та господарку кортів Гарсію. Здавалося, українці гарантований мінімум півфінал.

Та збирати речі додому довелося після чвертьфіналу. Суперницею Світоліної стала сенсація турніру – аргентинка з українським корінням Надя Подороска. Вона пройшла сито кваліфікації, зняла скальпи з Путінцевої та чешки Крейчікової. Не впоралася з Подороскою і українка. Світоліна програла в двох сетах (2:6, 4:6), а аргентинка вилетіла від Свьонтек у 1/2 фіналу.

Фото: Еліна Світоліна у квітні відновила кар'єру після декрету (Getty Images)

Новий імпульс кар'єра вітчизняної тенісистки отримала після народження доньки восени торік. У тур Світоліна повернулася навесні, а першим мейджором став "Ролан Гаррос". Українка відразу ж дійшла до чвертьфіналу. На шляху туди вона здолала італійку Тревізан, австралійку Хантер, росіянок Блінкову та Касаткіну.

Чвертьфінальний поєдинок проти Аріни Сабаленко з Білорусі обернувся скандалом. Ні, у грі все було гаразд, хоча українка й поступилася у двох сетах (4:6, 4:6). А от після поєдинку шанувальниця режиму Лукашенка влаштувала дешеву провокацію, розігравши здивування з традиційної для українських тенісисток відмови від рукостискань із представницями агресора та її союзниці.

Новим випробуванням для Світоліної стане зустріч із Ігою Свьонтек. Поєдинок 1/4 фіналу цьогорічного Вімблдона проти польки відбудеться 11 липня і розпочнеться не раніше 15:30. Трансляція доступна на Setanta Sports.