Світоліна розпочинає: п'ять українок стартують в основі "Ролан Гаррос"-2025

25 травня у Парижі стартує основний розіграш головного ґрунтового тенісного мейджора – Відкритого чемпіонату Франції. В перший день на корти вийдуть чотири українські тенісистки.

Хто, коли і з ким зіграє

Еліна Світоліна (№14 WTA), посіяна на турнірі під 13-м номером, у першому колі змагатиметься проти туркені Зейнеп Сонмез (№76 WTA). Для Світоліної це вже 12-та участь у "Ролан Гаррос". Найкращий результат – чотири виходи до чвертьфіналу. Українка – беззаперечний фаворит протистояння. Ставки на її перемогу – 1,10, на успіх туркені – 7,00.

26-та сіяна Марта Костюк (№25 WTA) розпочне свій шостий поспіль виступ в основній сітці "Ролан Гаррос" з поєдинку проти Сари Бейлек з Чехії (№188 WTA). Саме ця тенісистка перемогла в фіналі кваліфікації іншу українку – Юлію Стародубцеву. Ставки на перемогу Костюк – 1,16, на прохід в наступне коло її суперниці – 5,50.

Даяна Ястремська (№48 WTA) стартує матчем проти австралійки Дестані Аяви (№157 WTA), яка отримала вайлдкард. Це буде шоста участь Ястремської у паризькому турнірі. Торік вона дійшла до третього кола – це поки її найкращий результат. Перемога українки оцінюється букмекерами в – 1,12, австралійки – в 6,20.

Анастасія Соболєва (№ 217 WTA) подолала кваліфікацію та вперше зіграє в основі не лише "Ролан Гаррос", а й взагалі на мейджорі. Вже на старті вона отримала серйозну опонентку – 11-ту сіяну на турнірі "нейтральну" росіянку Діану Шнайдер (№ 12 WTA). Суперниця українки – явний фаворит зустрічі – 1,06. Коефіцієнт на перемогу Соболєвої – 10,00.

Ангеліна Калініна (№ 113 WTA) в першому раунді зіграє з колишньою росіянкою, а нині – вірменською тенісисткою Еліною Аванесян (№40 WTA). Для Калініної це п'ята поспіль участь у паризькому мейджорі. Найкращий її результат – вихід до другого кола. Поєдинок Калініної призначено на понеділок, 26 травня. Вона – аутсайдер майбутньої зустрічі. Ставки на її перемогу – 2,86, на успіх Аванесян – 1,43.

Матчі українок у першому раунді "Ролан Гаррос"-2025:

25 травня, не раніше 12:00, Еліна Світоліна – Зейнеп Сонмез (Туреччина)

25 травня, не раніше 13:30, Даяна Ястремська – Дестані Аява (Австралія)

25 травня, не раніше 14:00, Анастасія Соболєва – Діана Шнайдер

25 травня, не раніше 17:30, Марта Костюк – Сара Бейлек (Чехія)

Де дивитися "Ролан Гаррос" в Україні

Цьогоріч "Ролан Гаррос", який транслюватиметься на каналах Eurosport, вперше отримає українську коментаторську доріжку в межах співпраці медіасервісу MEGOGO та Warner Bros. Discovery.

Протягом першого тижня трансляції українською можна буде переглянути переважно на телеканалі Eurosport 2. Починаючи із другого тижня "Ролан Гаррос" транслюватимуть канали Eurosport 1 та Eurosport 2.

В разі, якщо поєдинки за участі українських тенісисток не потрапляють в програму каналів Eurosport 1 та Eurosport 2, медіасервіс MEGOGO покаже їх ексклюзивно на власній платформі з українськомовним коментатором у підрозділах "Теніс" та Discovery+.

Знайти тенісні протистояння українською на MEGOGO можна кількома шляхами:

У підрозділі "Теніс" в розділі "Спорт"

На телеканалах Eurosport 1 та Eurosport 2

У підрозділі Discovery+ в розділі "Шоу"

Матчі "Ролан Гаррос" українською коментуватимуть: Катерина Зінченко, Олександр Черненко, Євген Смертенко, Дар'я Кузнецова та Євгеній Перестенко.