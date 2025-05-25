Свитолина начинает: пять украинок стартуют в основе "Ролан Гаррос"-2025

25 мая в Париже стартует основной розыгрыш главного грунтового теннисного мейджора - Открытого чемпионата Франции. В первый день на корты выйдут четыре украинские теннисистки.

Кто, когда и с кем сыграет

Элина Свитолина (№14 WTA), посеянная на турнире под 13-м номером, в первом круге сразится против турчанки Зейнеп Сонмез (№76 WTA). Для Свитолиной это уже 12-е участие в "Ролан Гаррос". Лучший результат - четыре выхода в четвертьфинал. Украинка - безоговорочный фаворит противостояния. Ставки на ее победу - 1,10, на успех турчанки - 7,00.

26-я сеяная Марта Костюк (№25 WTA) начнет свое шестое подряд выступление в основной сетке "Ролан Гаррос" с поединка против Сары Бейлек из Чехии (№188 WTA). Именно эта теннисистка победила в финале квалификации другую украинку - Юлию Стародубцеву. Ставки на победу Костюк - 1,16, на проход в следующий круг ее соперницы - 5,50.

Даяна Ястремская (№48 WTA) стартует матчем против австралийки Дестани Айявы (№157 WTA), которая получила вайлдкард. Это будет шестое участие Ястремской в парижском турнире. В прошлом году она дошла до третьего круга - это пока ее лучший результат. Победа украинки оценивается букмекерами в - 1,12, австралийки - в 6,20.

Анастасия Соболева (№ 217 WTA) преодолела квалификацию и впервые сыграет в основе не только "Ролан Гаррос", но и вообще на мэйджоре. Уже на старте она получила серьезную оппонентку - 11-ю сеяную на турнире "нейтральную" россиянку Диану Шнайдер (№ 12 WTA). Соперница украинки - явный фаворит встречи - 1,06. Коэффициент на победу Соболевой - 10,00.

Ангелина Калинина (№ 113 WTA) в первом раунде сыграет с бывшей россиянкой, а ныне - армянской теннисисткой Элиной Аванесян (№40 WTA). Для Калининой это пятое подряд участие в парижском мэйджоре. Лучший ее результат - выход во второй круг. Поединок Калининой назначен на понедельник, 26 мая. Она - аутсайдер предстоящей встречи. Ставки на ее победу - 2,86, на успех Аванесян - 1,43.

Матчи украинок в первом раунде "Ролан Гаррос"-2025:

25 мая, не раньше 12:00, Элина Свитолина - Зейнеп Сонмез (Турция)

25 мая, не раньше 13:30, Даяна Ястремская - Дестани Айява (Австралия)

25 мая, не раньше 14:00, Анастасия Соболева - Диана Шнайдер

25 мая, не раньше 17:30, Марта Костюк - Сара Бейлек (Чехия)

Где смотреть "Ролан Гаррос" в Украине

В этом году "Ролан Гаррос", который будет транслироваться на каналах Eurosport, впервые получит украинскую комментаторскую дорожку в рамках сотрудничества медиасервиса MEGOGO и Warner Bros. Discovery.

В течение первой недели трансляции на украинском можно будет посмотреть преимущественно на телеканале Eurosport 2. Начиная со второй недели "Ролан Гаррос" будут транслировать каналы Eurosport 1 и Eurosport 2.

В случае, если поединки с участием украинских теннисисток не попадают в программу каналов Eurosport 1 и Eurosport 2, медиасервис MEGOGO покажет их эксклюзивно на собственной платформе с украиноязычным комментатором в подразделениях "Теннис" и Discovery+.

Найти теннисные противостояния на украинском языке на MEGOGO можно несколькими путями:

В подразделе "Теннис" в разделе "Спорт"

На телеканалах Eurosport 1 и Eurosport 2

В подразделе Discovery+ в разделе "Шоу"

Матчи "Ролан Гаррос" на украинском будут комментировать: Екатерина Зинченко, Александр Черненко, Евгений Смертенко, Дарья Кузнецова и Евгений Перестенко.