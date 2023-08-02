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Світоліна розгромила нейтральну росіянку на шляху в чвертьфінал Washington Open

Фото: Еліна Світоліна продовжить боротьбу за океаном (facebook.com/INTERNATIONAUXSTRASBOURG)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу над російською тенісисткою Дар'єю Касаткіною у другому колі турніру в окрузі Колумбія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Mubadala Citi DC Open, 1/8 фіналу

Світоліна – Касаткіна – 2:0 (6:2, 6:2)

Розпочали опонентки на рівних, зосередившись на власних подачах. Утім, уже в середині сету Світоліна захопила ініціативу. У п'ятому та сьомому геймах українка набрали очки на подачі росіянки та здобула стратегічну перевагу.

Реалізувати її Світоліній, однак, було непросто. У восьмому геймі Касаткіна нав'язала відчайдушну конкуренцію і мала 6 брейк-пойнтів. Щоправда, жодного так і не змогла реалізувати. Натомість українська тенісистка з другої спроби реалізувала сет-пойнт.

Зате в другій партії дебют був повністю за Світоліною. З двома брейками національна перша ракетка швидко опинилася на порозі завершення сету (4:0). Потім Касаткіна розмочила рахунок і чинила максимальний опір на подачі українки, але таки поступилася.

Наступна суперниця Світоліної визначиться завтра. Американка Пегула, яка отримала перший номер посіву, за місце в 1/4 фіналу побореться зі співвітчизницею Стернс. Натомість українка Костюк зустрінеться з другою сіяною – француженкою Гарсією.

До слова, українка Байндль пробилася у чвертьфінал Prague Open після відмови суперниці.

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ТеннисЭлина Свитолина