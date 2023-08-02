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Байндль на відмові суперниці пройшла в чвертьфінал Prague Open

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Прага, Середа 02 серпня 2023 14:52
Байндль на відмові суперниці пройшла в чвертьфінал Prague Open Фото: Катерина Байндль здолала два раунди в столиці Чехії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Катерина Байндль вийшла в третє коло змагань у чеській Празі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Livesport Prague Open, 1/8 фіналу

Німаєр – Байндль – 0:0, відмова (0:5)

Матч української тенісистки проти німкені Німаєр тривав усього 27 хвилин. Байндль класно розпочала, повівши з трьома брейками 5:0. Та й відсоток очок, виграних на першій подачі, виявився доволі солідним – 75%.

Утім, повністю насолодитися звитягою над Німаєр 29-річна українка не змогла. Німецька тенісистка навіть не дочекалася кінця першого сету та знялася зі змагань. Байндль же отримала путівку до 1/4 фіналу в економ-режимі.

Там суперницею вітчизняної тенісистки буде Жаклін Крістіан. Румунка на старті турніру сенсаційно вибила першу сіяну на Prague Open чешку Боузкову. Натомість у другому колі вона здолала колумбійку Аранго.

Поєдинок Крістіан – Байндль відбудеться у п'ятницю, 4 серпня. Турнірні шляхи румунки та українки перетиналися лише одного разу. Ще в 2017 році на турнірі в Бухаресті перемогла Крістіан.

До слова, раніше Світоліна вибила нейтральну білоруску Азаренку в першому колі Washington Open.

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