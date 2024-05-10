Світоліна розгромила господарку кортів на Italian Open

Українка Еліна Світоліна в двох сетах здолала італійську тенісистку Сару Еррані в другому раунді престижних змагань у Римі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Internazionali BNL d'Italia, 2-й раунд

Світоліна – Еррані – 2:0 (6:0, 6:2)

У першій партії з конкурентністю не склалося. Українська тенісистка закрила сет усього за 26 хвилин. Більше того, Світоліна не віддала суперниці жодного гейму та повісила "бублик" із трьома брейками.

Еррані спробувала реваншуватися на старті другої партії. З брейком вона навіть повела 2:0. Утім, Світоліна вчасно опанувала ситуацію та вже за підсумками чотирьох геймів зрівняла рахунок. Далі більше. Титулована українка набрала ще 4 пункти поспіль і з другої спроби реалізувала матчбол.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з Анною Калінскою в 1/16 фіналу. Нейтральна росіянка в цьому раунді розібралася з данкою Таусон (6:1, 6:2). Потенційною суперницею українки далі може стати співвітчизниця Ястремська.

Раніше вона пробилася в третє коло змагань разом із Калініною. Остання пройшла на відмові ще однієї українки – Цуренко. Натомість Ястремська оформила камбек проти досвідченої німкені Зігемунд.