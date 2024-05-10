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Italian Open: Ястремська пробилася в третій раунд, Калініна пройшла на відмові Цуренко

Рим, П'ятниця 10 травня 2024 18:35
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Italian Open: Ястремська пробилася в третій раунд, Калініна пройшла на відмові Цуренко Фото: Даяна Ястремська здолала Лауру Зігемунд (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна завоювали місця в третьому колі престижних змагань у Римі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Internazionali BNL d'Italia, 2-й раунд

Ястремська – Зігемунд – 2:1 (4:6, 7:5, 6:2)

Цуренко – Калініна – 0:0 (0:2, відмова)

Досвідчена німецька тенісистка захопила ініціативу зі старту зустрічі. У першому ж геймі вона оформила брейк і здобула стратегічну перевагу. У середині сету суперниці обмінялися очками на чужих подачах. А потім Зігемунд холоднокровно закрила сет на своїй.

Друга партія стартувала з брейків. Ястремська змогла відповісти на два пункти німкені лише одним. Проте, під завісу сету вітчизняна тенісистка відповіла Зігемунд взаємністю і зрівняла рахунок (5:5). А далі українка взяла свою подачу та несподівано "під нуль" чужу та зрівняла рахунок за партіями.

У третьому сеті 36-річної німецької тенісистки вистачило лише на першу частину. Зігемунд навіть оформила один брейк, на який Ястремська згодом відповіла аж трьома. Зрештою, українка змогла в майже 3-годинному поєдинку схилити шальки терезів на свій бік.

Натомість Калініна провела на корті всього 16 хвилин. Вона виграла два гейми в співвітчизниці Цуренко, а потім опонентка вирішила не продовжувати боротьбу. У наступному раунді Ястремська зустрінеться з переможницею протистояння американки Волинець і білоруски Сабаленко, а Калініна гратиме проти Марії Саккарі з Греції.

До слова, українка Костюк піднялася в топ-20 рейтингу WTA вперше в кар'єрі.

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Теніс Даяна Ястремська
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