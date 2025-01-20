Свитолина разбила "нейтральную" Кудерметову и вышла в четвертьфинал Australian Open-2025

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open-2025, не оставив шансов в матче 1/8 финала "нейтральной" Веронике Кудерметовой. Украинка одержала победу в двух сетах (6:4, 6:1).

Отметим, что в первом сете Элина отыгралась со счета 1:4, выиграв пять подряд геймов.

После этого во второй партии украинка разгромила соперницу с результатом 6:1.

Таким образом Свитолина в третий раз вышла в 1/4 финала австралийского "мейджора" (предыдущие два были в 2018 и 2019 годах). В целом украинка проведет 12-й четвертьфинал на уровне Grand Slam.

Во флеш-интервью на корте наша теннисистка отметила, что переломить ход встречи с Кудерметовой ей помог "боевой дух, который отражает украинский характер".

Позже на пресс-конференции она отметила, что в играх против российских теннисисток имеет "дополнительную мотивацию".

"Не делаю ничего иначе, когда играю против россиянок. Просто чувствую, что мой дух - другой, вкладываю туда всю энергию. Если я не одержу победу, то почти умру на корте. Те ассоциации, которые я имею с этой страной, очень тяжелые и болезненные для моего сердца. Поэтому, конечно, что я имею дополнительную мотивацию", - цитирует слова Свитолиной журналист Жозе Моргадо в своем X.

Она также напомнила мировым СМИ, что "сейчас для Украины особенно сложное время".

"Война длится уже почти три года, и каждый украинец ежедневно носит на своих плечах это тяжелое бремя. Для меня важно находить силы побеждать и приносить хоть немного радости, хоть небольшую победу нашим людям. Я чувствую ответственность за это... Мне кажется, что иногда люди забывают, что война все еще продолжается, что мы все еще нуждаемся в помощи. Для меня очень важно показать стойкость, показать, что я готова бороться, несмотря ни на что, и представлять этот дух", - сказала она.

Высказалась Элина и о новом президенте США Дональде Трампе, от которого во многом зависит дальнейшее развитие событий на фронте.

"Мне кажется, ему нужно дать время показать себя. Это сложная ситуация. Сейчас много разговоров о том, как все будет, сможет ли он закончить войну за несколько дней или нет. Мы можем обсуждать это часами, но на самом деле никто не знает, что произойдет. Мы просто терпеливо ждем этого момента", - сказала спортсменка.

Отметим, что матч против Кудерметовой стал для Элины девятым против представительницы РФ с момента начала полномасштабного вторжения. И украинка одержала победу во всех матчах!

Элина Свитолина (фото: x.com/AustralianOpen)

В четвертьфинале Australian Open Свитолина сыграет против американки Мэдисон Киз, которая победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Это будет третий четвертьфинал в карьере украинки на уровне Australian Open.