Свитолина опустится на одну строчку в рейтинге WTA

Украинку потеснит американка Слоан Стивенс

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряет одну позицию и опустится на пятое место в рейтинге WTA. Об этом сообщает iSport.ua

С новой недели украинку потеснит представительница США Слоан Стивенс, которая уверенно обыграла свою соотечественницу Мэдисон Кис (6:4, 6:4) и вышла в финал Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос).

Благодаря этому результату 25-летняя теннисистка, которая приехала в Париж в статусе 10 ракетки мира, гарантировала себе четвертую строчку рейтинга.

В финале Ролан Гаррос Слоан Стивенс встретится с Симоной Халеп, которая сохранит звание первой ракетки мира.

Напомним, Свитолина сенсационно покинула Ролан Гаррос в третьем раунде и не сумела защитить прошлогодние очки. По итогам турнира первая ракетка Украины потеряла 300 баллов и теперь на ее счету 5205, что недостаточно, чтобы сохранить позицию.