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Світоліна опуститься на одну сходинку в рейтингу WTA

НовиниСпорт    07.06.2018 - 20:44
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/rolandgarros)
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/rolandgarros)

Українку потіснить американка Слоан Стівенс

Перша ракетка України Еліна Світоліна втратить одну позицію і опуститься на п'яте місце в рейтингу WTA. Про це повідомляє iSport.ua

З нового тижня українку потіснить представниця США Слоан Стівенс, яка впевнено обіграла свою співвітчизницю Медісон Кіс (6:4, 6:4) і вийшла у фінал Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос).

Завдяки цьому результату 25-річна тенісистка, яка приїхала в Париж в статусі 10 ракетки світу, гарантувала собі четверту сходинку рейтингу.

У фіналі Ролан Гаррос Слоан Стівенс зустрінеться з Сімоною Халеп, яка збереже звання першої ракетки світу.

Нагадаємо, Світоліна сенсаційно залишила Ролан Гаррос в третьому раунді і не зуміла захистити торішні оски. За підсумками турніру перша ракетка України втратила 300 балів і тепер на її рахунку 5205, що недостатньо, щоб зберегти позицію.

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Теги публікації: рейтинг, Теннис, Элина Свитолина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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