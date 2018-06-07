Світоліна опуститься на одну сходинку в рейтингу WTA

Українку потіснить американка Слоан Стівенс
Перша ракетка України Еліна Світоліна втратить одну позицію і опуститься на п'яте місце в рейтингу WTA. Про це повідомляє iSport.ua
З нового тижня українку потіснить представниця США Слоан Стівенс, яка впевнено обіграла свою співвітчизницю Медісон Кіс (6:4, 6:4) і вийшла у фінал Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос).
Завдяки цьому результату 25-річна тенісистка, яка приїхала в Париж в статусі 10 ракетки світу, гарантувала собі четверту сходинку рейтингу.
У фіналі Ролан Гаррос Слоан Стівенс зустрінеться з Сімоною Халеп, яка збереже звання першої ракетки світу.
Нагадаємо, Світоліна сенсаційно залишила Ролан Гаррос в третьому раунді і не зуміла захистити торішні оски. За підсумками турніру перша ракетка України втратила 300 балів і тепер на її рахунку 5205, що недостатньо, щоб зберегти позицію.