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Світоліна програла Возняцкі дводенний матч у Бад-Гомбурзі

Фото: Еліна Світоліна зачохлила ракетку після першого раунду змагань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала прикрої поразки від данки Каролін Возняцкі на старті престижного турніру на німецькій землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Bad Homburg Open, 1-й раунд

Возняцкі – Світоліна – 2:1 (6:3, 6:7, 7:5)

 

Розпочали суперниці абияк, двічі обмінявшись брейками. Далі на певний час данська тенісистка та українка зосередилися на власних подачах. Утім, у восьмому геймі Возняцкі ще раз узяла подачу опонентки та відразу ж закрила сет на власній.

Світоліна реваншувалася в другій партії. З брейком вона доволі швидко відірвалася в рахунку (4:1), але данка згодом зуміла повернутися в гру та вирівняти становище. Зрештою, справа дійшла до тай-брейку, де українська тенісистка влаштувала гойдалки – відірвалася на три пункти, підпустила Возняцкі знову, а потім таки завершила сет на власну користь.

На старті вирішальної партії Світоліна встигла взяти подачу опонентки в третьому геймі, допоки матч не перенесли на вівторок через темряву. Пауза пішла на користь Возняцкі. Вона взяла чотири гейми поспіль (2 брейки) та вирвалася вперед (5:3). Українка оформила брейк у відповідь, тож на горизонті почав виднітися тай-брейк.

Проте, в найвідповідальніший момент Світоліна не впоралася з власною подачею. Вона виграла лише один розіграш, а Возняцкі з другої спроби реалізувала матчбол. У наступному колі колишня перша ракетка світу зустрінеться з росіянкою Веронікою Кудерметовою.

До слова, раніше Україна оголосила склад на тенісний турнір Олімпійських ігор-2024.

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ТенісЕліна Світоліна